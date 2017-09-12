В уфимском парке появились новые граффити Фото: администрация г. Уфы





В уфимском парке появились новые граффити Фото: администрация г. Уфы

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в парке им. Якутова прошел конкурс граффити. На стенах трансформаторной подстанции появились работы участников, выполненные в мультипликационном стиле, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно тематике конкурса, уличные художники изобразили сюжеты или персонажи из мультфильмов, сказок: «Смешарики», «Вверх», «Рапунцель», «Избушка на курьих ножках». Еще две картины — «Пустыня» и «Паровозик из Ромашково» — нарисованы вне конкурса профессиональными художниками.