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В уфимском парке появились новые граффити

ОБЩЕСТВО

В уфимском парке появились новые граффити

Фото: администрация г. Уфы

В уфимском парке появились новые граффити

Фото: администрация г. Уфы

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в парке им. Якутова прошел конкурс граффити. На стенах трансформаторной подстанции появились работы участников, выполненные в мультипликационном стиле, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно тематике конкурса, уличные художники изобразили сюжеты или персонажи из мультфильмов, сказок: «Смешарики», «Вверх», «Рапунцель», «Избушка на курьих ножках». Еще две картины — «Пустыня» и «Паровозик из Ромашково» — нарисованы вне конкурса профессиональными художниками.

Теги: граффити, конкурс
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