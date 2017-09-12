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12 сентября Вторник

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Уфимцы смогут оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги без пени

ОБЩЕСТВО

Уфимцы смогут оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги без пени Фото: Олег Яровиков

Уфимцы смогут оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги без пени Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе проходит крупномасштабная акция «Осень без долгов» по оплате жилищно-коммунальных услуг без пени. Она рассчитана на жителей-должников.

Уже с 1 сентября уфимцы могут оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги и газ, не оплачивая при этом пени с погашенной суммы. В рамках акции при оплате долга списывается сумма пени, однако такие условия действуют лишь в определенный период: с 1 по 30 сентября.

В МУП «Единый расчетно-кассовый центр Уфы» надеются, что подобная акция позволит привлечь горожан, чья задолженность исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Цель мероприятия — помочь горожанам, у которых по различным причинам возник долг перед компанией, и создать максимально эффективные условия для его погашения.

Подобная акция проводится уже не первый год. Практика показывает, что уфимцы активно используют такую возможность.

О способах оплаты, а также адреса районных отделений ЕРКЦ можно узнать на официальном сайте предприятия.

Теги: ЖКХ, акции, должники
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