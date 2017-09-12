«Салават Юлаев» сыграет против рижского «Динамо» Фото: Олег Яровиков «Салават Юлаев» сыграет против рижского «Динамо» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

После выездной игры в Подмосковье, где «юлаевцы» обыграли «Витязь», уфимский клуб возвращается на лед «Уфа-Арены». Сегодня, 12 сентября, матчем против рижского «Динамо» начнется вторая домашняя серия игр.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ клубы встречались 17 раз, причем «рижане» оказывались сильнее лишь трижды, во всех остальных играх победу одерживал «Салават Юлаев». Самым результативным стал матч в ноябре 2012 года, когда уфимцы на домашнем льду обыграли «Динамо» со счетом 7:3.

Матч начнется в 19.00 по уфимскому времени. Билеты — здесь.