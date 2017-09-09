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12 сентября Вторник

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В русскоязычном сегменте Википедии стартовала «Неделя Башкортостана»

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

В русскоязычном сегменте Википедии стартовала «Неделя Башкортостана» Фото: SuperPashkin

В русскоязычном сегменте Википедии стартовала «Неделя Башкортостана» Фото: SuperPashkin

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне, 11 сентября, в русскоязычном сегменте Википедии стартовала «Неделя Башкортостана». В течение семи дней волонтеры объединят усилия для создания и улучшения статей о географии, населении, культуре, истории, экономике, спорте Башкортостана, а также разместят фотографии на Викисклад.

Уже в первый день тематической недели Башкортостана в Русской Википедии размещено 38 изображений, создано 20 статей, две статьи улучшены и расширены.

Одна из статей — о Белорецком водохранилище. Автор — пользователь под ником SuperPashkin. Волонтер рассказал об одном из старейших искусственных водоёмов Башкортостана, созданном в 1751 году, и проиллюстрировал статью собственной фотографией.

«Неделя Башкортостана» является частью проекта «Неделя европейского региона». Один раз в месяц выбирается регион, который становится сосредоточием усилий всех желающих волонтеров.

Предыдущие восемь конкурсов 2017 года были посвящены Крыму, Свердловской области, Уэльсу, Донбассу, Нормандии. Теперь пришла очередь Башкортостана.

Участники «Недели Башкортостана» параллельно могут зарегистрировать свои статьи и изображения на конкурс «Башҡортостан 100», третий этап которого начался 1 сентября в башкирском сегменте Википедии.

Одновременно в азербайджанском сегменте Википедии с 1 по 31 сентября идет месяц Башкортостана и Татарстана.

Два года назад, с 3 по 16 сентября 2015 года, «Неделю Башкортостана» провели украинцы, сообщил волонтер Башкирской Википедии Идель Ишимбаев.

Теги: Википедия
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