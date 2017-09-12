Башкирия в федеральных СМИ: благодарность за педофила, полетаем на бомбардировщиках, дурная шутка из-за рубежа

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Пятый канал» показал сюжет о том, как «Башкирские школьники, задержавшие педофила, получили благодарность от представителей СК». Подробности также приводятся, но мы ограничимся лишь торжественным, финальным аккордом: «11 сентября герои-подростки из Нефтекамска, отбившие в День знаний восьмилетнего мальчика у пьяного педофила, на линейке получили благодарности и похвальные грамоты от представителей Следственного комитета».

«Российская газета» в статье «Кому улыбнулась удача» рассказывает об итогах 26-го кинофестиваля "Киношок" в Анапе». И тут наша республика торжествует: «Приз за лучший сценарий в полнометражном кино увез в Башкирию Айдар Акманов за лирическую комедию "Из Уфы с любовью", которой также вручили приз кинопрессы имени Ирины Шиловой с формулировкой "за большой зрительский потенциал"».

«Российская газета» в другом материале показывает, что мы сильны не только в Анапе, но можем повергнуть в шок и столицу Франции: «Российские народные промыслы завоевали Париж». Тут дело обстоит следующим образом: «Впервые на крупнейшей европейской выставке дизайна в Париже минпромторг представил продукцию девяти российских предприятий, представляющих разнообразные народные художественные промыслы. На объединенном российском стенде в Париже были представлены лучшие работы двух предприятий Гжельского промысла, Императорский фарфор из Санкт-Петербурга, уникальные изделия крестецкой вышивки из Новгородской области и кадомских кружевниц из Рязани, дятьковский хрусталь, дулевский фарфор, хохлома, а также разнообразные художественные изделия из Башкирии».

РИА «Новости» переносит славу Башкирии из мира искусств в серьезные, научные сферы: «Эксперты в Уфе обсуждают вовлечение опорных вузов в инновационные проекты». Семинар "Формирование системы предпринимательской и инновационной деятельности в опорном вузе" открылся в понедельник, 11 сентября, на площадке Инжинирингового центра Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Мероприятие, которое проводится Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) в партнерстве с УГНТУ, МИА "Россия сегодня" при поддержке департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, направлено на внедрение лучших практик, связанных с вовлечением опорных вузов в инновационные проекты.

ИА REGNUM хвалит нас за проведение выборов: «Неплохая явка, урна с наклейкой: выборы в Башкирии». «В Башкирии ЦИК республики признал прошедшие 10 сентября в республике муниципальные выборы и довыборы состоявшимися, — с этого начинает «Регнум». — В них приняли участие 89 тыс. 640 человек, что составило 52% от числа зарегистрированных избирателей». А дальше – много интересного — и о прошедших выборах, и о будущих; и анализы и прогнозы; и всякие партии, и, конечно же, Навальный.

ТАСС сообщает, что «Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет с октября полеты из Калининграда в Казань и Уфу». «Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" впервые начнет выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа с 4 октября и будет продолжать до 24 марта 2018 года. Общее время в пути по маршруту Калининград-Казань-Уфа составит около пяти часов. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ-200». Между прочим, в переводе с французского, bombardier – это бомбардировщик. Стоит призадуматься.

ТАСС не забывает и про керосин для бомбардировщиков и его производителей: «АФК "Система" подала кассацию в отношении обеспечительных мер по делу с "Роснефтью"». На сей раз АФК "Система" подала кассационную жалобу в отношении обеспечительных мер по делу с "Роснефтью" в Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург).

ТАСС в очередной раз терпеливо напоминает, что «В июне 2017 года Арбитражный суд Башкирии по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). АФК обжаловала арест активов, однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без удовлетворения жалобу "Системы" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти"».

РИА «Новости» сообщили, что «В Уфе проверяют данные о подозрительных предметах в нескольких ТЦ». Полиция проводит проверку в связи с сообщением об обнаружении подозрительных предметов в нескольких торговых центрах в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУМВД по республике. Казалось бы, выходка очередного пьяного хулигана, но нет.

РБК передает, что «В Челябинске эвакуировали торговые центры после звонка о минировании» и добавляет, что «В Уфе также проходит эвакуация ТРК из-за угрозы теракта. В частности, людей вывели из ТРК «Башкирия», «Мега», «Центральный», «Гостиный двор» и «Свердловский»».

А НТВ в сообщении «В Челябинске эвакуировали 6 торговых центров» добавляет к Уфе и Челябинску еще и Омск: «Сообщения о подозрительных предметах поступили в 6 торговых центров Челябинска, а также в несколько торговых центров Омска и Уфы». «Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, у полиции есть основания предполагать, что «все это организовано из-за рубежа» — резюмирует НТВ.