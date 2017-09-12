Медику из Башкирии присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Медику из Башкирии присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Травматолог-ортопед Республиканской клинической больницы имени Куватова Ильдар Ямаев получит награду из рук Президента России. Указ о присуждении госнаград Владимир Путин подписал накануне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В списке награжденных также два инкассатора из республики. Они удостоены орденов Мужества.