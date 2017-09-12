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12 сентября Вторник

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В Башкирии воздух грогреется до 18°

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Во вторник, 12 сентября, в Башкирии сохранится холодная погода с дождями. По востоку региона синоптики прогнозировали ночью и утром дождь со снегом.

Ветер ожидается северный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +2,+7°, при прояснении до -3°, на почве местами заморозки 0,-5°.

Днем — сильные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +13,+18°, по северо-востоку до +8°.

Теги: погода
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