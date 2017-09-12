Башкирский фильм получил приз Казанского международного фестиваля мусульманского кино

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский фильм «Ҡырағай» («Дикарь») получил приз XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Короткометражный игровой фильм Фарзаны Утарбаевой стал лучшим в номинации «Россия молодая». За победу в данной номинации боролись восемь кинолент молодых режиссеров.

25-минутный дебютный фильм снят автором сценария и режиссером Фарзаной Утарбаевой совместно с киностудией «Башкортостан». Новая драма посвящена взаимоотношениям матери и сына. Основной тезис фильма созвучен башкирской пословице «Әсә күңеле — балала, бала күңеле — далала» («Сердце матери — в ребенке, сердце ребенка — в степи»). Главные роли исполнили актеры Башдрамтеатра, народная артистка СССР Гюлли Мубарякова и Артур Кабиров.

XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел в столице Татарстана с 5 по 11 сентября 2017 года. Жюри фестиваля-2017 возглавил народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь. Лучшим фильмом признан «Холод Каландара» (Турция — Венгрия).