В Уфе в рамках фестиваля «Туганлык» чествовали балкарского поэта Кайсына Кулиева Фото: автор



В Уфе в рамках фестиваля «Туганлык» чествовали балкарского поэта Кайсына Кулиева Фото: автор

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в рамках Международного фестиваля «Туганлык» чествовали балкарского поэта Кайсына Кулиева. В этом году со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии исполняется 100 лет.

Спектакль «Жизнь-восхождение», посвященный творчеству Кайсына Кулиева, привез Балкарский государственный драматический театр, носящий его имя. Постановка, названная так же, как и известное его стихотворение, была показана в конкурсной программе фестиваля на сцене Уфимского татарского театра «Нур». Спектакль поставлен режиссером Магометом Атмурзаевым по произведению супруги поэта Элизат Кулиевой. Зрители смогли перелистать вехи биографии поэта, пережить его радости и горести, услышать бессмертные стихи.

После спектакля состоялась акция памяти Кайсына Кулиева. Открывая ее, вице-премьер правительства Башкортостана Салават Сагитов передал теплые пожелания с балкарской земли, откуда он только сегодня прилетел из командировки.

«Человек, который ради будущего народа шел вместе с ним в самые тяжелые дни. Человек, который был в однм ряду и дружил с такими великими людьми, как Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, наш Мустай Карим. Это была дружба великих людей, великих глыб, которые олицетворяют собой не только свои народы, но и всю литературу Советского Союза, всю мощь нашей страны», — отметил вице-премьер.

Автор пьесы Элизат Кулиева также приехала в Уфу. По поручению главы Башкортостана ей, а также директору Балкарского театра Мажиту Жангуразову были вручены почетные грамоты РБ.

«Это счастье — на старости лет получить такой заряд радости, бодрости. Благодаря вам, благодаря «Туганлыку» мы, тюркоязычные люди, собрались здесь показать свое искусство, общаться друг с другом. Настолько теплые, красивые лица я вижу в Башкортостане. Если будут красивые женщины, значит будут рождаться прекрасные дети, будет процветать нация», — сказала растроганная приемом в Уфе Элизат Кулиева.

В рамках мероприятия состоялась презентация сборника стихов Кайсына Кулиева «Яралы таш» («Раненый камень»), изданного в Уфе. Именно за эту книгу в 1966 году поэт получил Государственную премию РСФСР имени Горького. В 1970 году книгу на башкирский язык перевел Назар Наджми. К 100-летию балкарского поэта сборник был переиздан в издательстве «Китап».