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В Уфе купальный сезон-2017 унес жизни 14 человек

ОБЩЕСТВО

В Уфе купальный сезон-2017 унес жизни 14 человек Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе купальный сезон-2017 унес жизни 14 человек Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

За прошедший купальный сезон в Уфе утонуло 14 человек. В прошлом году утонувших было на одного больше. Все пострадавшие купались в необорудованных местах, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает городская служба спасения.

В Уфе подвели итоги купального сезона. В этом году в столице функционировало 10 зон отдыха: 2 – в Демском районе, 4 – в Калининском, 1 – в Кировском и 3 – в Октябрьском районе. Каждая из них была подготовлена к приему горожан: водолазы обследовали и очистили дно акватории, арендатор устыановили необходимое для комфортного и безопасного отдыха оборудование.

Также сотрудники спасательного ведомства дежурили на дамбе озера Теплого. Здесь расположен очень опасный «дикий» пляж, поэтому в жаркую погоду в пик посещаемости временно на данном участке выставлялась дежурная смена спасателей. Только здесь было спасено 9 человек, из них 2 – дети. Всего же за летний период спасено 47 человек, из них 10 – дети.

Теги: Служба спасения
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