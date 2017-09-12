В Башкирии активисты ОНФ проверили парковки для инвалидов Фото: пресс-служба ОНФ







В Башкирии активисты ОНФ проверили парковки для инвалидов Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии парковочные места для инвалидов занимают обычные автовладельцы. К такому выводу пришли активисты ОНФ в ходе рейда по парковочным местам, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общественники совместно с сотрудниками республиканского управления ГИБДД посетили наиболее посещаемые торговые центры Уфы, рассказали в региональном штабе.

По словам члена регионального штаба ОНФ, четырехкратного чемпиона Паралимпийских игр Ирека Зарипова, специальные места для маломобильных граждан около торговых объектов есть и все они, как и положено, обозначены знаками и разметкой.

«Мы несколько раз в год проводим такие рейды, — рассказал Ирек Зарипов. – И каждый раз сталкиваемся с автовладельцами, которые занимают специальные места для инвалидов. Безусловно, всем хочется поставить машину около входа, но если для обычного человека – это просто блажь, то для человека в инвалидном кресле – это жизненная необходимость. Несмотря на то, что такие парковочные зоны очень хорошо видны, на некоторых даже установлены таблички с предупреждением о сумме штрафа за нарушение, граждане продолжают занимать места, выделенные для инвалидов. Конечно, это на совести каждого из них. Также необходимо помнить о том, что в специально отведенных местах могут парковаться только инвалиды первой и второй групп. И обязательно на автомобилях должен быть установлен знак «Инвалид».

По данным республиканского управления ГИБДД, с начала 2017 года в регионе зафиксировано более двух тысяч правонарушений, связанных с нарушением правил парковки на местах, отведенных для инвалидов. Половина из них приходится на Уфу. По мнению активистов Народного фронта, переломить ситуацию может только изменение отношения к людям с ограниченными возможностями в обществе, а для этого необходимо активизировать разъяснительную работу среди населения с привлечением средств массовой информации.