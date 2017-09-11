С октября из Уфы можно будет улететь в Калининград Фото: ИА «Башинформ» С октября из Уфы можно будет улететь в Калининград Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В октябре в аэропорту Уфы откроется рейс в Калининград. Выполнять его будет татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Перелет будет осуществляться через Казань, билеты уже поступили в продажу.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. По средам вылет из Уфы — в 17.45, прибытие в Казань — в 16.50. Отправление из столицы Татарстана в 17.50, приземление в Калининграде в 19.40. По субботам из Башкортостана воздушное судно будет отправляться в 16.40, прилетать в Казань в 15.40, а в аэропорт Храброво — в 18.30. Время для всех аэропортов указано местное. Для направляющихся в Калининград пассажиров промежуточная посадка в казанском аэропорту займет один час. Время в дороге составит около пяти часов, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Первый вылет запланирован на 4 октября. Летная программа продлится до 24 марта 2018 года.

На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать воздушные суда Bombardier CRJ200, вместимостью 50 кресел. Стоимость перелета Уфа-Казань на данном рейсе — от 2590 рублей, билеты в Калининград при покупке на сайте перевозчика — от 6590 рублей.