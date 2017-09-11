Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99

EUR 68.69

11 сентября Понедельник

Уфа   °

С октября из Уфы можно будет улететь в Калининград

ОБЩЕСТВО

С октября из Уфы можно будет улететь в Калининград Фото: ИА «Башинформ»

С октября из Уфы можно будет улететь в Калининград Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В октябре в аэропорту Уфы откроется рейс в Калининград. Выполнять его будет татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Перелет будет осуществляться через Казань, билеты уже поступили в продажу.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. По средам вылет из Уфы — в 17.45, прибытие в Казань — в 16.50. Отправление из столицы Татарстана в 17.50, приземление в Калининграде в 19.40. По субботам из Башкортостана воздушное судно будет отправляться в 16.40, прилетать в Казань в 15.40, а в аэропорт Храброво — в 18.30. Время для всех аэропортов указано местное. Для направляющихся в Калининград пассажиров промежуточная посадка в казанском аэропорту займет один час. Время в дороге составит около пяти часов, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Первый вылет запланирован на 4 октября. Летная программа продлится до 24 марта 2018 года.

На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать воздушные суда Bombardier CRJ200, вместимостью 50 кресел. Стоимость перелета Уфа-Казань на данном рейсе — от 2590 рублей, билеты в Калининград при покупке на сайте перевозчика — от 6590 рублей.

Теги: аэропорт «Уфа»
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть