Победители городского конкурса «Лето и книга - 2017» получат велосипеды

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе победители городского конкурса летнего чтения «Лето и книга — 2017» получат велосипеды. 15 сентября в кинотеатре «Родина» состоится заключительный праздник «Лето и книга — 2017» — «Поехали в лето!», на котором будут присутствовать гости из Управления по культуре и искусству, представители издательств, экологических организаций, журналисты и писатели. Праздник пройдет в два этапа: литературно-экологическая квест-игра и театрализованная церемония награждения победителей летнего чтения. Финалисты конкурса будут приглашены в «Открытую экостудию «Лето и книга — 2017». Здесь состоится разговор на экологическую тему с участниками онлайн-конкурса, творческого и профессионального конкурсов. Приглашенных гостей ждет волшебная встреча с Летом, которое назовет победителей и призеров ежегодного городского конкурса летнего чтения «Лето и книга — 2017» — «Поехали в лето!» и вручит победителям главные призы лета — велосипеды.

Ежегодный городской конкурс летнего чтения «Лето и книга — 2017» — «Поехали в лето!» был посвящен Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России и Республике Башкортостан. Организаторы конкурса — Управление по культуре и искусству администрации Уфы и городская Централизованная система детских библиотек.

В конкурсе приняли участие 1293 читателя от шести до 16 лет. Конкурс проходил в четыре этапа и включал творческий, онлайн и профессиональные конкурсы.

— Творческий конкурс на лучшее периодическое издание экологической тематики «Городская газета». Участники творческого конкурса создали и выпустили свою газету или журнал по примеру «Лесной газеты» В. Бианки, дали им название, включив обязательные рубрики: «Экологические новости Уфы» (заметка об интересных фактах г. Уфы), «Таланты в городе живут» (интервью с интересным человеком или библиотекарем), «Экоигротека» (кроссворды, головоломки по прочитанным книгам о природе), а также прорекламировали свою библиотеку, книги, чтение.

— Онлайн-конкурс на лучший репортаж с городских улиц. На страницу «ВКонтакте» детской библиотеки им. Ш. Худайбердина было отправлено 45 видеороликов экологической тематики. Объектами сюжетов стали высыхающие деревья, клумбы у подъезда, загрязненные водоемы, брошенные машины, предприятия, которые оказывают пагубное воздействие на окружающую среду. Участники конкурса — читатели детских библиотек от семи до 16 лет.

— Профессиональный конкурс «Лучшая библиотека лета — 2017»

— Профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь лета — 2017».