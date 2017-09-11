Башкирский эпос «Урал-батыр» прозвучал на международной сцене

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Киргизии Бишкеке в рамках IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира прошел Международный научно-практический симпозиум «Современные проблемы и вызовы эпосоведения». Мероприятие было посвящено 150-летию со дня рождения великого сказителя, манасчи (чтец эпоса «Манас») Сагымбая Орозбакова. Организаторами симпозиума выступили Президент и правительство Кыргызской Республики, Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

В форуме приняли участие известные исследователи-эпосоведы, фольклористы из Республик Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Калмыкия, городов России (Москва, Новосибирск), США, Турции Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Республику Башкортостан представили ученые-фольклористы, научные сотрудники Института истории, языка и литературы, доктор филологических нацк Р. А. Султангареева, кандидат филологических наук, завотделом фольклористики Г. Р. Хусаинова, кандидат филологических наук Г. В. Юлдыбаева, которые выступили с докладами по актуальным проблемам башкирского эпосоведения, особенностей сказительских традиций и современного состояния, бытования эпических произведений.

На большом концерте сказителей мира из Монголии, Турции, Казахстана, Калмыкии, Алтая, Якутии, Бурятии выступила известная башкирская сэсэния Розалия Султангареева. Исполнив отрывок великого кубаира «Урал-батыр», она привела в восторг зрителей и гостей форума, сэсэнию из Башкортостана приветствовали долгими аплодисментами. Розалия Султангареева сказывала эпос, чередуя напевы и речитации, используя эпические мелодии, которые записала от А. Усмановой, выразительным языком пластики передавала события и образы, содержащиеся в кубаире.

В ее исполнительской культуре, отметили исследователи, гармонично сочетаются архаика и современность, традиция и импровизация, сохраняется основная ментальность и звуковая мысль, четкость фраз, ритма, глубина и эмоциональная яркость, которые передают башкирский дух, эпическую культуру народа Урала.

«Эпос и эпосоведение — одни из самых крупных гуманитарных направлений, разработка которых в век глобализации выходит за рамки сугубо научных, филологических исследований. В проекте декларации, принятой на симпозиуме, предлагается создание Международного научно-исследовательского Центра и Международного координационного совета, — рассказала Розалия Султангареева. — На симпозиуме особо подчеркивались актуализация нового прочтения и изучения эпосов народов, необходимость активации сказительских традиций, позиционирование исполнительского искусства и пропаганды творений, напрямую связанных с духовно-нравственной стойкостью и будущностью сохранения языка, национальной культуры, ментальности народов-творцов. В этой связи прошедший в Бишкеке симпозиум имеет особо важное историческое значение».