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11 сентября Понедельник

Уфа   °

В Башкирию через два дня придет «бабье лето»

ОБЩЕСТВО

В Башкирию через два дня придет «бабье лето» Фото: автор

В Башкирию через два дня придет «бабье лето» Фото: автор

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 14 сентября в Башкортостане осеннее ненастье на некоторое время отступит, и настанет период сухой и теплой погоды, который называют «бабьим летом».

В течение нескольких дней погода порадует жителей республики теплом, днем воздух будет прогреваться до 19-24 градусов.

Однако, как сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшие кратковременные дожди, особенно в северных районах региона, всё же возможны. К началу следующей недели температурный фон начнет понижаться.

Теги: погода
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