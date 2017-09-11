Объединенная металлургическая компания готова поделиться опытом поддержки социального бизнеса Фото: Олег Яровиков

















Объединенная металлургическая компания готова поделиться опытом поддержки социального бизнеса Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В ОМК, в которую в числе пяти предприятий входит Благовещенский арматурный завод, подвели итоги конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» и программы по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» в республике. В пресс-конференции, проведенной руководителем направления спонсорских и благотворительных проектов ОМК Ольгой Мироновой, приняли участие представитель Министерства семьи, труда и соцзащиты РБ Зарема Ильина, Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму Марина Жиленко, руководитель ЦИСС РБ Ирина Абрамова, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, замглавы администрации Благовещенского района Рафаэль Ханбиков, и.о. управляющего директора АО «БАЗ» Александр Астахов, HR-директор БАЗ Василий Крисанов, замдиректора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгений Рахновский, член экспертного совета АСИ и гендиректор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

Конкурс «ОМК-Партнерство» компания проводит с 2015 года для развития сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов. В 2017 году в Башкирии гранты на реализацию своих проектов получили семь организаций и три волонтерские инициативы. Всего в текущем году на конкурс поступило 233 заявки из пяти регионов присутствия ОМК (64 — от сотрудников компании и 169 — от НКО). Финансовую поддержку в размере 9,3 млн рублей получили 78 проектов — 32 от сотрудников и 46 от организаций.

В Башкирии за три года проведения конкурса социальных и благотворительных проектов ОМК поддержала 29 из 105 заявленных на сумму более 5 млн рублей. Среди них — «Дизайн счастливого брака», направленный на выявление и предупреждение психологической неграмотности супругов в решении конфликтных ситуаций; установка стелы в честь уроженца Благовещенского района Николая Киселева, спасшего из оккупации в годы войны 200 гражданских лиц из числа еврейской национальности; коворкинг-центр «Точка роста» — занятия по профориентации для школьников и студентов, школа компьютерной грамотности для пенсионеров; Hi-tech каникулы для благовещенских школьников; «Семейная бригада социальной помощи на дому» — обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью с привлечением мужского персонала.

К программе «Начни свое дело» Башкирия подключилась в этом году, с партнерством ЦИСС, администрации Благовещенского района и Фонда «Наше будущее». Эксперты Фонда провели ряд обучающих семинаров, после чего состоялся конкурс проектов. Из 26 поданных заявок комиссия отобрала 11 наиболее перспективных. Каждый из авторов получил на открытие бизнеса до 200 тысяч рублей. Все проекты предусматривают льготы для социально незащищенных граждан и создание рабочих мест для людей с проблемным здоровьем. Так, массажный кабинет и галокамеру открыли люди с инвалидностью по зрению. Фирма «Благвеник» будет привлекать к заготовке веников пенсионеров и инвалидов. В мастерской детского текстиля планируется занять женщин, находящихся в декрете.

Среди победителей конкурса — сайкл-студия «Крути педали» и станция проката «Бери и катайся»; благовещенский филиал службы социальной помощи «Ваша сиделка»; интерактивное обучение иностранным языкам детей с ограниченными возможностями; возрождение народных промыслов.

«За последние два года количество субъектов малого бизнеса в республике увеличилось на девять тысяч, в том числе на три тысячи в первом полугодии 2017-го. Социальное предпринимательство стоит особым блоком. ОМК имеет великолепный опыт поддержки таких программ, всем крупным предприятиям республики дано поручение перенимать опыт компании», — сообщила начальник отдела программного развития предпринимательства и повышения престижа предпринимательской деятельности Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Марина Жиленко.

«Социальное предпринимательство способно изменить жизнь в моно и малых городах», — уверена Ольга Миронова. — «Мы готовы передать свой опыт, чтобы люди с предпринимательским потенциалом могли реализовать свои планы и приносили пользу обществу».