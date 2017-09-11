Корифей башкирского танца Рашида Туйсина отметит юбилей на сцене
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Свой большой юбилей отмечает самая известная в республике исполнительница народных танцев, заслуженная артистка России и народная артистка Республики Башкортостан, лауреат премий имени Салавата Юлаева и Г. Саляма Рашида Туйсина.
Министерство культуры Башкортостана и Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова представляют концертную программу «Балҡып тора таңдарым!..» («Сияют мои зори!»). Праздничный концерт посвящен 75-летию ветерана Ансамбля им. Ф. Гаскарова Рашиды Туйсиной. В программе участвуют артисты-гаскаровцы и звезды башкирской эстрады.
Торжественный юбилейный вечер корифея башкирского танца Рашиды Туйсиной пройдет 18 сентября в Государственном концертном зале «Башкортостан».