В Уфе состоится ярмарка вакансий промышленной сферы
В Уфе состоится ярмарка вакансий промышленной сферы Фото: Олег Яровиков
В Уфе состоится ярмарка вакансий промышленной сферы Фото: Олег Яровиков
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
14 сентября Центр занятости населения Уфы приглашает на ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для предприятий сферы «Промышленность».
На ярмарке будут предложены вакансии: ведущий инженер, водитель автомобиля, грузчик, инженер, инженер-конструктор, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, продавец, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь, тракторист.
Место и время проведения: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.