Определены претенденты на премию им. Ш. Худайбердина в области журналистики за 2017 год Фото: Мирон Доровских Определены претенденты на премию им. Ш. Худайбердина в области журналистики за 2017 год Фото: Мирон Доровских

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Комиссия при Правительстве Республики Башкортостан по присуждению премий имени Шагита Худайбердина за лучшие произведения в области журналистики за 2017 год, рассмотрев представленные работы, допустила к участию в конкурсе:

Башарову Зухру Ахметшариповну, ветерана педагогического труда. Выдвигается Региональной общественной организацией «Объединение творческих сил Башкирского Зауралья «Конгур буга» Республики Башкортостан» за материалы об истории, о земляках, о тружениках села.

Беллендир Светлану Фаиновну, главного редактора газеты «Ветеран Башкортостана». Выдвигается творческим коллективом редакции газеты «Ветеран Башкортостана» за серию очерков «Уфа — Луганск. Дорога дружбы».

Валитова Октября Калиевича, доктора философских наук, профессора. Выдвигается творческим коллективом редакции газеты «Кызыл тан» за книгу «Имена, которые не забыть…» и серию аналитических материалов, опубликованных в газете «Кызыл тан».

Воронову Марину Сергеевну, корреспондента газеты «Стерлитамакский рабочий». Выдвигается творческим коллективом редакции газеты «Стерлитамакский рабочий» за создание образов современников, за материалы об их положительных поступках и делах, опубликованные в газете.

Гизатуллину Рагиду Иштимеровну, заведующую отделом писем редакции газеты «Инзер» Архангельского района. Выдвигается творческим коллективом газеты «Инзер» за публикации, затрагивающие злободневные проблемы современности, опубликованные в данном издании.

Данилова Александра Леонидовича, фотокорреспондента журнала «Башкортостан кызы». Выдвигается редакцией журнала «Башкортостан кызы» за серию фоторабот в данном издании.

Ишмуратову (Аралбаеву) Лейлу Кадимовну, обозревателя информационного агентства «Башинформ». Выдвигается творческим коллективом информационного агентства «Башинформ» за серию публикаций о культуре, об искусстве республики и о земляках, проживающих за пределами Башкортостана.

Кузбекова Фаниля Тимерьяновича, профессора кафедры журналистики Башкирского государственного университета. Выдвигается творческим коллективом редакции газеты «Урал» Белорецкого района за статьи, опубликованные в республиканских газетах и журналах, посвященные башкирской журналистике, проблемам духовности, состоянию родного языка, охране памятников природы, материальной и духовной культуры, воспитанию подрастающего поколения.

Сулейманова Анвара Зуфаровича, ветерана журналистики за книги — «Сияние звезд» («Йондоззар балкышы») и «Военные земляки — гордость страны» («Хэрби якташларыбыз — илебез горурлыгы»). Представление произведений на соискание премии произведено самим автором.

Тагирова Эдуарда Юсуфовича, ветерана журналистики. Выдвигается творческим коллективом редакции газеты «Куюргаза» за книгу «Этюды о друзьях, коллегах, соратниках».

Тулумгужина Зуфара Галеевича, ветерана журналистики. Выдвигается творческим коллективом редакции газеты «Салауат» за книгу «Йэшэу осон корэш».

Творческий коллектив «Софалю» в составе Валиахметова Валерия Галиаскаровича, Чепиковой Марины Анатольевны, Кускарбековой Светланы Николаевны, Шарафутдинова Айрата Канифовича. Выдвигается творческим коллективом журнала «Панорама Башкортостана» за книгу «Предпринимательство Уфы: факты, события, люди».

Коллектив авторов редакции газеты «Белорецкий рабочий» в составе Калугина Игоря Дмитриевича, Булавиной Татьяны Михайловны, Мустафиной Гульсум Нурисламовны. Выдвигается творческим коллективом авторов за серию публикаций на тему «Образы современников».

Комиссия просит общественные организации, трудовые коллективы и отдельных лиц принять участие в обсуждении работ, выдвинутых на соискание премии имени Шагита Худайбердина за 2017 год. Высказать мнения, предложения и замечания на страницах печати, в программах телевидения и радио, либо в письмах по адресу: 450076, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 10-й этаж, Союз журналистов Республики Башкортостан. Телефон-факс: 276-42-66. Обсуждение работ, допущенных к конкурсу, проводится до 25 сентября 2017 года.