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11 сентября Понедельник

Уфа   °

Телеканал «Россия 1 Башкортостан» дарит автомобиль

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

С 11 сентября по 17 ноября два раза в неделю в одном из выпусков телепрограммы «Вести» в региональном эфире телеканала «Россия 1» в 20:44 по местному времени будет звучать вопрос об истории башкирского радио с тремя вариантами ответов. Любой житель Башкортостана может отправить sms-сообщение на короткий номер 5522 с текстом «Россия пробел Номер правильного варианта ответа».Сообщения будут приниматься в течение 60 минут после появления всех вариантов ответа. Все подробности на официальном сайте GTRK.TV

«Это третий этап наших акций, приуроченных к 90-летию Радио России. На первом этапе мы провели первый республиканский телевизионный конкурс одаренных детей «Аленький цветочек», на втором провели стикер-акцию «90 лет от сердца к сердцу» — в ее рамках мы подарили нашим телезрителям и радиослушателям 10 велосипедов, а теперь мы плавно переключаемся на викторину «Дарим автомобиль». Викторина стартует сегодня и пройдет в период с 11 сентября по 17 ноября этого года. Для того чтобы принять в ней участие, нужно просто смотреть программу «Вести» в 20:45 на телеканале «Россия 1 Башкортостан» и отвечать на вопросы наших ведущих. За 10 недель будет задано 20 вопросов, каждый телезритель имеет шанс выиграть автомобиль, кроме того, в финале викторины самые активные участники получат множество приятных оригинальных призов и подарков от нашей телерадиокомпании», — рассказала руководитель коммерческого департамента «Телевидения и Радио России в Башкортостане» Лариса Гордеева.

Теги: акции, гтрк
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