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11 сентября Понедельник

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В Башкирии четверо подростков спасли 8-летнего мальчика от педофила

ОБЩЕСТВО

В Башкирии четверо подростков спасли 8-летнего мальчика от педофила Фото: Следком по РБ

В Башкирии четверо подростков спасли 8-летнего мальчика от педофила Фото: Следком по РБ

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

День знаний в этом году для четверых школьников из Янаула запомнится надолго.

1 сентября они спасли 8-летнего мальчика от посягательств педофила. Находясь на одной из улиц города, 13-летние подростки услышали крик ребенка, в кустах они заметили мужчину, который тащил мальчика в безлюдное место, в проулок. Удивительно, но школьники смогли задержать взрослого мужчину и удержать его до приезда правоохранителей.

За пресечение особо тяжкого преступления в отношении ребенка ребята получили благодарность от имени следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан. Самого активного участника спасения хотят представить к награде.

Подозреваемый взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный комитет по РБ.

Теги: пресечение преступления, благодарность
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