В Башкирии у подкинутого младенца могут появиться приемные родители Фото: Олег Яровиков В Башкирии у подкинутого младенца могут появиться приемные родители Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии готовы усыновить подкинутого младенца, найденного месяц назад в Орджоникидзевском районе Уфы, сообщает телеканал БСТ.

Подкидыша обнаружила августовской ночью уфимка. Ребенок был завернут в пеленку и оставлен в беседке. Мальчика сразу же доставили в городскую больницу №17, где он провел под наблюдением медиков три недели. За всё это время мать малыша так и не объявилась.

В Управлении по опеке и попечительству города факт усыновления подтвердить не готовы, чтобы соблюсти тайну усыновления. «Этот процесс длительный и на любом этапе он может сорваться. Когда он будет пройден и состоится передача ребенка законным опекунам, только тогда уже можно будет говорить, что ребенок обрел родителей», — прокомментировали в Управлении.