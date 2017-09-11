Юлаевец Филип Ларсен: «В Уфе меня приняли с распростертыми объятиями» Фото: Валерий Шахов





Юлаевец Филип Ларсен: «В Уфе меня приняли с распростертыми объятиями» Фото: Валерий Шахов

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Самый забивающий защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен рассказал агентству «Башинформ», как он пришел в хоккей, почему не любит обновлять Инстаграм и чем, по его мнению, закончится его любимый сериал «Игра престолов».

Датчанин отметил, что его в Уфе приняли с распростертыми объятиями, однако если его спросить, что ему больше нравится: +25 или -30 градусов, ответ будет очевиден. «Но нельзя же сразу получать все. Пока наслаждаюсь», — говорит хоккеист.

На вопрос о том, знает ли он, кто такой Салават Юлаев, Ларсен ответил: «Как я понял, это был великий воин. Это такой символ здесь. И многие люди на него равняются. Я, кстати, это очень уважаю».

Филип Ларсен также поведал подробности заключения своего контракта с уфимским клубом. «Это был очень легкий выбор, я действительно сюда хотел приехать. Дело было так: у меня заканчивался контракт, мы вели переговоры, чтобы остаться в Северной Америке, но параллельно рассматривал варианты вернуться в КХЛ. И тут Эркка Вестерлунд становится главным тренером «Салавата Юлаева». А мне Уфа всегда нравилась, тут классная атмосфера и клуб очень хороший. После того, как Вестерлунд подписал контракт, всё закрутилось очень быстро. И вот я тут», — рассказал хоккеист.

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