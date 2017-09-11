Россияне поддерживают запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года - опрос Фото: Башинформ Россияне поддерживают запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года - опрос Фото: Башинформ

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (53%), а также рекламы алкоголя (46% в 2017 году — против 57% в 2009 году), пропаганда здорового образа жизни (48%). С 2005 года (39%) актуальность последней заметно выросла. В то же время за 12 лет снизилась доля тех, кто выбирает вариант «введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах» (с 39% до 28%). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме алкоголизма.

Наименее популярными, как показал опрос, являются следующие меры: повышение цен на алкогольную продукцию (18%) и введение тотального запрета («сухого закона») — 13%. Респонденты, сказавшие, что в их близком кругу есть алкоголики, чаще, чем остальные, поддерживают «адресные» действия: принудительное лечение (36%), запрет продажи алкоголя в утреннее время (35%).

Начало антиалкогольной кампании в стране поддержали бы 64% россиян (за последние десять лет эта доля изменилась незначительно).

Проблема алкоголизма актуальна для многих в стране (по признанию 41% опрошенных, в их близком окружении есть алкоголики). Большинство граждан не остаются безразличным в вопросе отношения к алкоголикам, а законодательство, направленное на снижение употребления алкоголя, считается скорее излишне мягким, чем жестким. Ряд мер по борьбе с алкоголизмом находит широкую поддержку среди населения.

Чаще всего алкоголизм относят к категории болезней, требующих медицинского вмешательства (45%). Около четверти опрошенных (27%) считают его болезнью социального характера.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 августа 2017 года. В опросе принимали участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.