В Бирске горожане выбирали, что запечатлеть на «Аллее славы» Фото: Игорь Гавриков





В Бирске горожане выбирали, что запечатлеть на «Аллее славы» Фото: Игорь Гавриков

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бирске горожане проголосовали за объекты будущей «Аллеи славы». Эта идея родилась в городской администрации: проект должен увековечить важнейшие события в истории города и названия предприятий Бирска, внесших наибольший вклад в его развитие. Аллею решено создать в парке «Соколок» — историческом месте на крутом берегу реки Белой.

На днях было проведено анкетирование. Предлагалось выбрать такие значимые для города предприятия, как фабрика художественных изделий, ликеро-водочный завод, швейная фабрика, «Башвостокнефтеразведка», хлебозавод, геолого-поисковая контора, пединститут, электромеханический завод «Прогресс», медико-фармацевтический колледж, городская типография, школа искусств имени Баширова, речной порт.

Среди событий, которые следует знать всем, названы: основание города (1667 год), сожжение крепости повстанцами в ходе пугачевского восстания, открытие земской больницы, пожарной команды, инородческой учительской школы, закладка парка Победы, строительство понтонного моста через Белую.

Как сообщили в администрации Бирска, сейчас идет обработка данных анкет. Итоги планируется подвести 18 сентября — определятся два предприятия и два события, которые будут увековечены в первую очередь.