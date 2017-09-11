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11 сентября Понедельник

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Еще в одном уфимском парке появились уличные тренажеры

ОБЩЕСТВО

Еще в одном уфимском парке появились уличные тренажеры

Фото: Марта Вернер

Еще в одном уфимском парке появились уличные тренажеры

Фото: Марта Вернер

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Комплекс уличных тренажеров, включающий конструкции на развитие различных мышечных групп, установили в микрорайоне Сипайлово, в парке «Кашкадан». Площадка бесплатная и доступна всем желающим.

Первый комплекс здесь появился два года назад, сейчас территорию расширили и установили дополнительные шесть тренажеров.

По словам директора парка культуры и отдыха Евгения Дубницкого, площадка пользуется большой популярностью, на ней занимаются спортсмены и просто горожане. Расширяя комплекс, парк решает сразу две задачи: сокращается нагрузка на сами тренажеры и продлевается срок их эксплуатации, уменьшаются очереди желающих воспользоваться ими. В парке «Кашкадан» созданы условия для занятий разными видами спорта, а количество посетителей ежегодно возрастает.

Проект по его благоустройству реализуется на протяжении нескольких лет при поддержке Российского Союза Молодежи в РБ и одного из уфимских заводов.

Теги: благоустройство города, парки, здоровый образ жизни
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