Волейболисты уфимского «Урала» уступили «Кузбассу»
Волейболисты уфимского «Урала» уступили «Кузбассу» Фото: сайт ВК «Урал»
Волейболисты уфимского «Урала» уступили «Кузбассу» Фото: сайт ВК «Урал»
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Стартовал чемпионат российской Суперлиги по волейболу. Первый матч чемпионата уфимский «Урал» проводил в Кемерово против «Кузбасса».
После успешной селекции «Кузбасс» ставит высокие цели в сезоне. Уфимцы на равных боролись с хозяевами в первых трех сетах, не выдержав напряжения в последнем, четвертом. Победа «Кузбасса» — 3:1 (25:23; 25:21; 23:25; 25:18).
Самым результативным игроком матча стал белорусский легионер «Урала» Родион Мискевич, набравший 19 очков, сообщает ТАСС.