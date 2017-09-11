Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99

EUR 68.69

11 сентября Понедельник

Уфа   °

Волейболисты уфимского «Урала» уступили «Кузбассу»

СПОРТ

Волейболисты уфимского «Урала» уступили «Кузбассу» Фото: сайт ВК «Урал»

Волейболисты уфимского «Урала» уступили «Кузбассу» Фото: сайт ВК «Урал»

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Стартовал чемпионат российской Суперлиги по волейболу. Первый матч чемпионата уфимский «Урал» проводил в Кемерово против «Кузбасса».

После успешной селекции «Кузбасс» ставит высокие цели в сезоне. Уфимцы на равных боролись с хозяевами в первых трех сетах, не выдержав напряжения в последнем, четвертом. Победа «Кузбасса» — 3:1 (25:23; 25:21; 23:25; 25:18).

Самым результативным игроком матча стал белорусский легионер «Урала» Родион Мискевич, набравший 19 очков, сообщает ТАСС.

Теги: волейбол
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть