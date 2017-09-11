Как в школах Башкирии изучают родные языки Фото: Олег Яровиков Как в школах Башкирии изучают родные языки Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Преподавание башкирского языка в школах республики ведется по двум направлениям — как государственного языка и как родного.

Эта тема вновь получила широкое обсуждение после заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в июле в Йошкар-Оле. На заседании, посвященном реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года, Президент России Владимир Путин затронул тему изучения родных языков. Глава государства отметил, что право народов России изучать родные языки гарантировано Конституцией. Но заставлять учить язык, который не является родным, недопустимо. Итогом заседания стал перечень поручений, в том числе — поручение главам субъектов обеспечить изучение родных языков на добровольной основе.

О том, как в школах республики преподаются родные языки, каких изменений ждать в новом учебном году и как сделать уроки интересными — читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».