В Башкирии отметили юбилей Туймазинской нефти Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии отметили юбилей Туймазинской нефти Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы состоялись праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Туймазинской нефти. На городском стадионе прошла Спартакиада предприятий и организаций Туймазинского района по различным видам спорта, где абсолютным победителем стала команда Туймазинского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал».

По завершении Спартакиады состоялось торжественное чествование нефтяников. Приветствуя участников мероприятия, глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что нефть дала мощный импульс промышленному и социально-экономическому развитию Туймазинского района. Крупные сельские поселения — Субханкулово, Серафимовский, Кандры выросли благодаря созданию нефтегазовых производств. Добыча качественной девонской нефти позволила Туймазинскому району стать не только одним из центров нефтедобывающей промышленности Башкортостана, но и ведущим муниципалитетом региона по всем экономическим показателям. Город Туймазы на протяжении многих лет является одним из самых благоустроенных городов Башкортостана и России.

За семь месяцев текущего года нефтедобывающими и перерабатывающими предприятиями Туймазинского района было отгружено продукции на сумму 2 млрд 414 млн рублей – это 26% от общего объема отгруженной продукции промышленными предприятиями района. Индекс промышленного производства на данных предприятиях составил 101%.

Только за последние годы при поддержке нефтяных компаний ПАО АНК «Башнефть» и АО «Транснефть — Урал» на территории муниципалитета были построены: универсальный спортивный ледовый комплекс «Туймазы-Арена», три универсальные многофункциональные спортивные площадки, хоккейная коробка в гимназии №1, летний амфитеатр в Центральном городском парке культуры и отдыха; культурно-досуговый центр в селе Верхние Бишинды, система водоснабжения в селе Старые Туймазы. На сегодняшний день завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кандры и второй очереди ледового комплекса в городе. В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья получено специальное оборудование для местного реабилитационного центра.

От имени всех жителей Туймазинского района Айдар Суфиянов выразил благодарность работникам и ветеранам нефтяной промышленности за большой вклад в развитие Туймазинского района и уверенное будущее его жителей.

В этот день на площади Октября для жителей и гостей города была организована сельскохозяйственная ярмарка с богатым ассортиментом продукции местных производителей. А главным подарком для работников нефтяной отрасли и всех туймазинцев стал концерт их земляка, популярного артиста татарской эстрады Ришата Тухватуллина.