Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99

EUR 68.69

11 сентября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии отметили юбилей Туймазинской нефти

ОБЩЕСТВО

В Башкирии отметили юбилей Туймазинской нефти

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии отметили юбилей Туймазинской нефти

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы состоялись праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Туймазинской нефти. На городском стадионе прошла Спартакиада предприятий и организаций Туймазинского района по различным видам спорта, где абсолютным победителем стала команда Туймазинского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал».

По завершении Спартакиады состоялось торжественное чествование нефтяников. Приветствуя участников мероприятия, глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что нефть дала мощный импульс промышленному и социально-экономическому развитию Туймазинского района. Крупные сельские поселения — Субханкулово, Серафимовский, Кандры выросли благодаря созданию нефтегазовых производств. Добыча качественной девонской нефти позволила Туймазинскому району стать не только одним из центров нефтедобывающей промышленности Башкортостана, но и ведущим муниципалитетом региона по всем экономическим показателям. Город Туймазы на протяжении многих лет является одним из самых благоустроенных городов Башкортостана и России.

За семь месяцев текущего года нефтедобывающими и перерабатывающими предприятиями Туймазинского района было отгружено продукции на сумму 2 млрд 414 млн рублей – это 26% от общего объема отгруженной продукции промышленными предприятиями района. Индекс промышленного производства на данных предприятиях составил 101%.

Только за последние годы при поддержке нефтяных компаний ПАО АНК «Башнефть» и АО «Транснефть — Урал» на территории муниципалитета были построены: универсальный спортивный ледовый комплекс «Туймазы-Арена», три универсальные многофункциональные спортивные площадки, хоккейная коробка в гимназии №1, летний амфитеатр в Центральном городском парке культуры и отдыха; культурно-досуговый центр в селе Верхние Бишинды, система водоснабжения в селе Старые Туймазы. На сегодняшний день завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кандры и второй очереди ледового комплекса в городе. В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья получено специальное оборудование для местного реабилитационного центра.

От имени всех жителей Туймазинского района Айдар Суфиянов выразил благодарность работникам и ветеранам нефтяной промышленности за большой вклад в развитие Туймазинского района и уверенное будущее его жителей.

В этот день на площади Октября для жителей и гостей города была организована сельскохозяйственная ярмарка с богатым ассортиментом продукции местных производителей. А главным подарком для работников нефтяной отрасли и всех туймазинцев стал концерт их земляка, популярного артиста татарской эстрады Ришата Тухватуллина.

Теги: юбилеи, нефть
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть