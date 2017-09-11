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11 сентября Понедельник

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В Башкирии пенсионерке отказали в жизненно необходимых лекарствах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пенсионерке отказали в жизненно необходимых лекарствах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пенсионерке отказали в жизненно необходимых лекарствах Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Октябрьском 79-летней пенсионерке отказали в жизненно важных лекарствах. Восстановить свои права она смогла только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожилая женщина является инвалидом второй группы и более 30 лет страдает несахарным диабетом. В соответствии с законодательством она имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов. Однако персонал местной больницы необоснованно прекратил выписку рецептов на жизненно необходимое пациентке лекарство.

Свои действия врачи объяснили тем, что женщина отказалась от федерального социального пакета в пользу денежных выплат.

Прокуратура пришла к выводу о незаконности данного решения медицинского персонала, так как бесплатное предоставление препарата предусматривалось не только в рамках федеральных, но и региональных льгот.

Главному врачу больницы было внесено представление об устранении нарушений законодательства. После этого пенсионерка получила необходимые медикаменты.

Теги: прокуратура рб
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