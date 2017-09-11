Башкирия в федеральных СМИ: «Роснефть» спешит на помощь, из генералов – в рядовые, код от выборов

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Новый прилив интереса к «Башнефти» связан с публикацией стенограммы разговора бывшего министра с главой «Роснефти». «Новая газета» в статье «Кретинизм или измена? Почему мы наслаждаемся «прослушкой» разговора Сечина и Улюкаева о курточке и корзинке с колбасой» упоминает и нашу республику: «Первая продажа «Башнефти» структурам, связанным с семьей экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, случилась еще в 1995 году».

ТАСС передает, что «"Роснефть" готова помочь АФК "Система" получить кредиты для выплаты по иску» и приводит доброжелательные слова: «"Роснефть" готова участвовать в организации кредитных линий для АФК "Система", чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску из-за "Башнефти". Об этом сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 1". "Мы, участники этого процесса, должны выполнить решение суда, но при этом не допустить негативного влияния на экономику. Не допустить дефицита услуг, связанных с дефицитом услуг этих компаний. Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами. Нам достаточно, чтобы АФК "Система" рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд. Деньги у "Системы" есть — она может спокойно рассчитаться по этому решению", — сказал он».

ИА REGNUM напоминает, что «Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию «Башнефти» «Системой» выводом активов», и что «в АФК «Система» заявили о намерении обжаловать данное решение».

«Известия», прочитав новости ИА «Башинформ», нашли, что «Аграрии Башкирии закупили более 400 единиц техники на 1 млрд рублей». И вот как это получилось: «Сельхозпроизводители Башкортостана закупили с начала 2017 года 419 единиц сельхозтехники в рамках реализации федеральной программы субсидирования российских производителей техники. На эти цели было затрачено более 1 млрд рублей. При этом сумма освоенных субсидий составила 165 млн рублей. За этот период были заключены договоры на поставку 112 зерноуборочных комбайнов, 16 тракторов семейства К-744 и прочей техники...».

Денежный оборот в сообщении «Интерфакс-Россия» вдвое меньше: «Башкирия направит 500 млн рублей на реконструкцию терминала аэропорта Уфы». «Интерфакс» объясняет, что, «Согласно сообщению регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству, "выделенные средства позволят улучшить состояние инженерных сетей аэропорта, повысить безопасность пассажиров, расширить привокзальную площадь и подъезды к объектам инфраструктуры"».

«Интерфакс-Поволжье» показывает, что даже генерального директора деньги могут превратить в рядового обвиняемого: «Экс-гендиректор башкирского предприятия задержан по обвинению в невыплате зарплаты работникам и мошенничестве». Неудачу потерпел бывший генеральный директор ОАО "Белсталь", ставший «фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам и хищении средств предприятия. По версии следствия, с апреля по июль этого года руководство завода, зная о задолженности перед работниками, не выплачивало свыше 5 млн рублей заработной платы более чем 200 работникам. При этом на счетах предприятия было больше 12 млн рублей, которые направлялись на развитие бизнеса и получение прибыли генеральным директором».

«Кроме того, руководитель завода продал более десяти единиц автомобильной и специальной техники предприятия на сумму свыше восьми миллионов рублей, а деньги в кассу не внес», — добавляет «Российская газета».

Поднятый президентом России интерес к изучению родных языков старается поддерживать «Коммерсантъ»: «Русский с татарским поделят часы». Автор статьи напоминает, что «Рустэм Хамитов после получения прокурорского представления заявил, что приоритетом образования должно быть "удовлетворение потребностей школьников в изучении родных языков при условии строгого соблюдения федерального и республиканского законодательства"».

Выборы, прошедшие в Единый день голосования, — далеко не то, что ожидает нас в 2018 году. Но тоже имеют право войти в историю, что на примере нашей республики показывает «Российская газета»: «На выборах в Башкирии впервые использована технология QR-кодов». «Выборы прошли на 285 избирательных участках, — говорится в сообщении. — Впервые в день голосования на 282 участках использована технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом. Это позволит ускорить ввод итоговых протоколов УИК в ГАС "Выборы"».

ИА REGNUM тоже показывает, что «Тележурналисты из «Мира Белогорья» завоевали Гран-при фестиваля в Тарусе», при этом на XIII Всероссийском форуме телевизионных фильмов и программ «Берега» в Калужской области «Призов в различных номинациях удостоены телерадиокомпании "Воронеж", "Кубань", "Новосибирск", "Регион Тюмень", "Дальневосточная", "Курск", "Тула" и ТРК "Башкортостан"».

А вот нашим футболистам на этот раз не пришлось снискать оваций. «Ведомости» сообщают: «"Уфа" уступила "Краснодару" в матче РФПЛ» и добавляют необходимые подробности: «Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Уфу» в матче 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На данном этапе «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (18 очков), «Уфа» расположилась на 9-й строчке (10 очков)».