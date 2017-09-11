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В России разработан проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госавтоинспекция совместно с другими ведомствами разработала проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу ГАИ Михаила Черникова.

Глава ведомства допустил, что количество ДТП может увеличиться, однако это произойдет, если государство не примет необходимых мер. Михаил Черников подчеркнул, что в настоящий момент реализуется федеральная программа по повышению безопасности дорожного движения. Она рассчитана на период до 2020 года.

«Нами в совместной работе со многими ведомствами подготовлен проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года. Учитывается ряд факторов, влияющих на демографию и экономический рост, и исходя из этих данных может наблюдаться транспортный и социальный риск, увеличение погибших и пострадавших в ДТП. Это может произойти, если государство не примет необходимых мер для предотвращения ситуации. На этом этапе параллельно реализуется федеральная целевая программа по повышению безопасности дорожного движения до 2020 года, где учитываются прогнозы указанной стратегии. Это позволит не допустить увеличение уровня аварийности на дорогах», — рассказал он.

За время работы программы с 2006 года число погибших на дорогах снизилось с 37 тыс. до примерно 20 тыс. в год. В этом году количество жертв на дорогах снизится почти на 10%, прогнозирует Михаил Черников, что говорит об эффективности программ.

Теги: ДТП, безопасность дорожного движения
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