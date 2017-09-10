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11 сентября Понедельник

Уфа   °

Стало известно, где в России живется чище - в экологическом рейтинге лета Башкирия на 52 месте

ОБЩЕСТВО

Стало известно, где в России живется чище - в экологическом рейтинге лета Башкирия на 52 месте Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, где в России живется чище - в экологическом рейтинге лета Башкирия на 52 месте Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, Санкт- Петербург, Чувашия, Ульяновская область, Москва, Белгородская, Мурманская и Курская области — в этих субьектах лучше всего складывается экологическая ситуация.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам прошедшего лета. Башкортостан в нем улучшил позиции на пять пунктов и разместился на 52 строчке (всего представлено 85 регионов). Среди субьектов Приволжского федерального округа республика на 10 месте. При этом «Зелёный патруль» упомянул о произошедшем летом текущего года в регионе разрыве нефтепровода вверх по течению реки Аяз, в результате которого сырая нефть попала в водные объекты – в ручей, реку Березовая и реку Аяз, которая является притоком реки Уфа.

Данный рейтинг рассчитывается с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Помимо информации из региональных СМИ, в основу его кладутся сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований и т.д, пояснили в общественной организации.

Хуже дела с охраной окружающей среды, согласно данным рейтинга, обстоят в Брянской, Иркутской, Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Теги: экологический рейтинг
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