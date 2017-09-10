ФК «Уфа» в упорной борьбе уступил «Краснодару»
ФК «Уфа» в упорной борьбе уступил «Краснодару»Фото: Олег Яровиков
ФК «Уфа» в упорной борьбе уступил «Краснодару»Фото: Олег Яровиков
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
На уфимском стадионе «Нефтяник» завершился матч 9-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России. ФК «Уфа» в игре против сильного соперника «Краснодара» проиграл со счетом 0:1. Единственный гол на 76-й минуте забил Федор Смолов с подачи Классена, выбив мяч из под ног Аликина.
Игра проходила в упорной борьбе, в условиях непрекращающегося холодного дождя и скользкого поля.