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ФК «Уфа» в упорной борьбе уступил «Краснодару»

СПОРТ

ФК «Уфа» в упорной борьбе уступил «Краснодару»

Фото: Олег Яровиков

ФК «Уфа» в упорной борьбе уступил «Краснодару»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На уфимском стадионе «Нефтяник» завершился матч 9-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России. ФК «Уфа» в игре против сильного соперника «Краснодара» проиграл со счетом 0:1. Единственный гол на 76-й минуте забил Федор Смолов с подачи Классена, выбив мяч из под ног Аликина.

Игра проходила в упорной борьбе, в условиях непрекращающегося холодного дождя и скользкого поля.

Теги: футбол
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