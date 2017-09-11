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Ученые Башкирии приняли участие во Всемирном фестивале эпосов народов мира

ОБЩЕСТВО

Ученые Башкирии приняли участие во Всемирном фестивале эпосов народов мира

Фото: Розалия Султангареева

Ученые Башкирии приняли участие во Всемирном фестивале эпосов народов мира

Фото: Розалия Султангареева

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В столице Киргизии Бишкеке в рамках IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира прошел Международный научно-практический симпозиум «Современные проблемы и вызовы эпосоведения», посвященный 150-летию со дня рождения великого сказителя, манасчи Сагымбая Орозбакова. Организаторами симпозиума выступили Президент и Правительство Кыргызской Республики, Министерство культуры, информации и туризма КР. В работе форума приняли участие известные исследователи эпосов, фольклористы из Алтая, Башкортостана, Саха (Якутии), Калмыкии, Москвы, Новосибирска, ученые из республик Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, а также зарубежные ученые из США,Турции. Республику Башкортостан представили ученые-фольклористы, научные сотрудники Института истории, языка и литературы УНЦ РАН: доктор филологических наук Розалия Султангареева; кандидат филологических наук, завотделом фольклористики Гульнур Хусаинова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник того же отдела ИИЯЛ Гульнар Юлдыбаева, которые выступили с докладами по актуальным проблемам башкирского эпосоведения, особенностей сказительских традиций и современного состояния, бытования эпических произведений. На Большом концерте сказителей мира из Монголии, Турции, Казахстана, Калмыкии, Алтая, Якутии выступила известная башкирская сэсэния Розалия Султангареева. Она исполнила отрывок кубаира из башкирского эпоса «Урал-батыр».

В проекте Декларации, принятой участниками симпозиума, предлагается создание Международного научно-исследовательского Центра и Международного координационного совета по эпосоведению. В симпозиуме особо подчеркивались актуализация нового прочтения и изучения эпосов народов, необходимость активизации сказительских традиций, позиционирование исполнительского искусства и пропаганды творений, напрямую связанных с духовно-нравственной стойкостью и будущностью сохранения языка, национальной культуры, ментальности народов, сообщила участница форума Розалия Султангареева.

Теги: изучение эпосов
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