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Уфа   °

В Уфе новый арт-объект пострадал от рук вандалов

ОБЩЕСТВО

В Уфе новый арт-объект пострадал от рук вандалов

Фото: Владимир Кобзев

В Уфе новый арт-объект пострадал от рук вандалов

Фото: Владимир Кобзев

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в сквере на проспекте Октября за остановкой «Улица имени Города Галле» на этой неделе появился новый арт-объект. В соцсетях активно начали распространяться фотографии горожан, присевших рядом со скульптурой дачника с большой корзиной яблок. Однако нашлись и те, кому объект пришёлся не по душе. В выходные вандалы его испортили.

Арт-объект получил значительные повреждения.

У скульптуры дедушки-дачника, присевшего отдохнуть, спилили часть носа и головы, повредили фуражку, а также украли «корзину с яблоками». Об этом рассказал в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке известный блогер Владимир Кобзев.

«Объявляю сбор денег на поимку вандалов, — написал в комментарии к трансляции блогер. — Если не поймаем, деньги вернем обратно. Номер карточки я оставлю. Давай, дедуля, найдем мы твоих обидчиков».

Теги: вандализм
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