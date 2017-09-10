В Башкирии с начала года шести подросткам поставили диагноз ВИЧ Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии с начала года шести подросткам поставили диагноз ВИЧ Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане с начала 2017 года шести подросткам в возрасте от 15 до 17 лет поставили диагноз ВИЧ. Больше всего инфицированных ВИЧ составляют люди в возрасте от 31 до 40 лет, их 925. Далее следует возраст от 21 до 30 лет – 436 человек; от 41 до 50 лет – 351 человек; от 51 до 60 лет – 139, старше 61 года – 28; от 18 до 20 лет – 20. Детей от ноля до 15 лет – 16 человек.

На этой неделе лабораторно ВИЧ подтвержден у 57 человек, в том числе: в Уфе зафиксировано шесть новых случаев, в Стерлитамаке – семь, в Октябрьском и Салавате по два, остальные — в районах республики; в УФСИН России по РБ – четверо заболевших.

В 2017 году в республике выявлено ВИЧ-инфицированных – 1921 человек, из них мужчин – 1200 (62,4%), женщин – 721 (37,5%). Среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН РФ по РБ – 256 человек.

Зарегистрировано беременных ВИЧ-инфицированных — 356. Родилось детей от матерей с ВИЧ – 261.

Показатель заболеваемости по РБ составляет 47,2 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года регистрируется снижение заболеваемости на 6,08 % (с 50,2 до 47,2), привели данные в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.