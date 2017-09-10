ФК «Уфа» проводит игру с «Краснодаром»
ФК «Уфа» проводит игру с «Краснодаром» Фото: Максим Никерин
ФК «Уфа» проводит игру с «Краснодаром» Фото: Максим Никерин
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
На уфимском стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» проводит игру против «Краснодара». В первом тайме зрители не увидели голов, хотя соперники обменялись несколькими острыми атаками. Краснодарцы ожидаемо смотрятся сильнее, но сломать оборону уфимцев им так и не удалось.
Игра проходит в условиях непрекращающегося холодного дождя и скользского поля.