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11 сентября Понедельник

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В Башкирии на предстоящей неделе теплее не станет, ожидаются заморозки

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на предстоящей неделе теплее не станет, ожидаются заморозки Фото: автор

В Башкирии на предстоящей неделе теплее не станет, ожидаются заморозки Фото: автор

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В начале следующей недели в Башкортостане сохранится холодная погода. По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 11 сентября в республике будет всего от семи до 12 градусов тепла, ночная температура вовсе понизится до двух градусов со знаком минус. Также будет идти небольшой дождь, местами до умеренного, в отдельных районах со снегом. Небольшой дождь прогнозируется и днем. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Во вторник, 12 сентября погода будет по-прежнему холодной. Ночью и днем — дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1,+6 градусов, при прояснении до минус двух, на почве местами заморозки 0,-2 градуса, днем 8-13 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
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