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В Уфе актеры Русского драмтеатра и голландские музыканты представят совместный музыкально-драматический проект

КУЛЬТУРА

В Уфе актеры Русского драмтеатра и голландские музыканты представят совместный музыкально-драматический проект Фото: Олег Яровиков

В Уфе актеры Русского драмтеатра и голландские музыканты представят совместный музыкально-драматический проект Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе труппа Русского драматического театра и ансамбль «Гексагон» представят зрителям две новые музыкально-драматические композиции.

24 и 26 ноября — «Метель» по призведению Пушкина. В проекте примут участие голландские музыканты и актеры театра. Специально для проекта будут изготовлены костюмы, создана сценическая атмосфера. Действие будет сопровождаться видеоконтентом.

23 и 25 ноября в сопровождении ансамбля «Гексагон» актеры русской драмы в жанре художественного слова исполнят знаменитую сказку Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Этот совместный проект решено было посвятить русскому композитору Георгию Свиридову, 100-летие которого отмечалось в 2015 году. Его музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» всемирно известны, и для голландских музыкантов представляют большой профессиональный интерес, отметили в пресс-службе столичной администрации.

Мероприятие пройдет в рамках Уфимского фестиваля искусств. Это не первое выступление двух творческих коллективов.

Два года назад в рамках международного художественного театрально-музыкального проекта «Башкортостан – Голландия. Воображение. Встреча с Ван Гогом» Государственный академический русский драматический театр РБ и голландский ансамбль «Гексагон» представляли уникальный совместный музыкальный проект «Желтое солнце Ван Гога».

Теги: театры
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