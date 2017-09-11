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11 сентября Понедельник

Уфа   °

«Из Уфы с любовью» стал фильмом открытия V Якутского международного кинофестиваля

КУЛЬТУРА

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм «Из Уфы с любовью» башкирского режиссера Айнура Аскарова стал фильмом открытия V Якутского международного кинофестиваля.

«Выбор этого фильма для показа на церемонии открытия неслучаен – российское региональное кино давно завоевало признание, как зрителей, так и специалистов киноиндустрии», — сообщили организаторы фестиваля.

— Якуты очень тепло приняли наш фильм. Чувствуется схожесть менталитета, шутки заходили на ура. И зал неоднократно аплодировал во время сеанса, — рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» Айнур Аскаров. — Вскоре в Якутии начинается прокат «Из Уфы с любовью», и я очень надеюсь, что он будет успешным.

V Якутский международный кинофестиваль прошел в Якутске с 6 по 10 сентября. Главной фестивальной площадкой стал Саха академический театр им. П. Ойунского. Организаторы – Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России. Якутский международный кинофестиваль проводится в целях развития культурного обмена, творческого сотрудничества между кинематографистами всего мира и имиджевой политики Республики Саха (Якутия). Президентом кинофестиваля является генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. В качестве программного директора приглашен авторитетный российский киноэксперт, кинокритик Алексей Медведев. Обладатели главного приза «Золотые снежные очки» будут выбраны из 16 фильмов, представленных в основном конкурсе и конкурсе документального кино.

Теги: кино
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