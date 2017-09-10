Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99

EUR 68.69

10 сентября Воскресенье

Уфа   °

Пьеса башкирского драматурга вошла в лонг-лист конкурса «Время драмы»

КУЛЬТУРА

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пьеса башкирского драматурга Шауры Шакуровой «За синими туманами» вошла в лонг-лист XIII Международного конкурса современной драматургии «Время драмы» в номинации «Пьеса».

Это вторая полнометражная пьеса башкирской писательницы, написанная в 2016 году по итогам проходивших в Уфе лабораторий для молодых драматургов. В драме рассказывается история о молодых уфимцах, которые учатся и работают в Москве.

Победители конкурса «Время драмы» станут известны 15 сентября. Конкурс проводился в номинациях: «Пьеса», «Пьеса малого формата, монопьеса», «Пьеса для детей».

Теги: драматургия
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть