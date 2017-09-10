Пьеса башкирского драматурга вошла в лонг-лист конкурса «Время драмы»
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Пьеса башкирского драматурга Шауры Шакуровой «За синими туманами» вошла в лонг-лист XIII Международного конкурса современной драматургии «Время драмы» в номинации «Пьеса».
Это вторая полнометражная пьеса башкирской писательницы, написанная в 2016 году по итогам проходивших в Уфе лабораторий для молодых драматургов. В драме рассказывается история о молодых уфимцах, которые учатся и работают в Москве.
Победители конкурса «Время драмы» станут известны 15 сентября. Конкурс проводился в номинациях: «Пьеса», «Пьеса малого формата, монопьеса», «Пьеса для детей».