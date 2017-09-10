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11 сентября Понедельник

Уфа   °

Жители Башкирии выберут «народного участкового»

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

11 сентября в МВД России стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый». Победители каждого этапа определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый проводится на региональном уровне. Голосование состоится с 11 по 20 сентября.

По окончанию определятся первые победители. От каждого межмуниципального отдела МВД РФ по РБ во второй этап пройдёт только по одному участнику.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции — победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте МВД России по РБ.

Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель.

Награждение победителя и призеров пройдет в МВД в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: МВД по РБ, конкурсы
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