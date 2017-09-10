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10 сентября Воскресенье

Уфа   °

Фильм «Из Уфы с любовью» получил один из главных призов фестиваля «Киношок»

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Анапе объявлены победители фестиваля «Киношок». Фильм «Из Уфы с любовью» башкирского режиссера Айнура Аскарова получил один из главных призов. Это приз за лучший сценарий в полнометражном кино, который завоевал Айдар Акманов, сценарист фильма «Из Уфы с любовью».

Картина получила также приз кинопрессы им. Ирины Шиловой с формулировкой — «За большой зрительский потенциал».

В основе сюжета фильма — love story, которая разворачивается на фоне самых красивых мест столицы Башкортостана. Айдар Акманов написал интересную историю с жизненными диалогами, которая держит внимание зрителя на протяжении всего просмотра. По словам авторов фильма, все идеи придумывались и обсуждались режиссером и сценаристом совместно. Фильм был снят на грант главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

В настоящее время фильм «Из Уфы с любовью» идет во всероссийском прокате.

XXVI Открытый российский кинофестиваль «Киношок» проходил в Анапе с 3 по 9 сентября. Главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм получила лента «Кэрэл – невидимая красота», режиссеры Ильи Портнягина и Валентина Макарова. Полный список призеров кинофестиваля можно увидеть здесь.

Теги: Кино
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