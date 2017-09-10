Эмиль Сайфутдинов занял пятое место на гран-при Германии по спидвею

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Салаватец Эмиль Сайфутдинов занял пятое место на Большом призе Германии — девятом этапе личного чемпионата мира по спидвею, который состоялся в городе Тетерове. Спортсмен из Башкирии в очередной раз достаточно успешно провел основную часть гонки, заняв после 20 заездов четвертое место, но не смог преодолеть полуфинального барьера. Всего у россиянина 11 очков, а после девяти этапов — 90. Сайфутдинов поднялся в турнирной таблице на одну ступеньку и занимает теперь шестое место, отодвинув на седьмое бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира поляка Змарзлика.

Дорожка для гонок в Тетерове была подготовлена исключительно плохо, обгонять на ней было практически невозможно, поэтому в большинстве случаев все решал старт и стартовый поворот. К тому же, стартовые возможности дорожек тоже оказались неодинаковы. Из 20 заездов 17 были выиграны гонщиками, стартовавшими с первой и второй дорожки, и лишь три — с третьей и четвертой. В первых двух сериях Сайфутдинову по таблице заездов достались как раз четвертая и третья дорожки. Как результат — всего одно очко и дележ 13-14 места. С третьей серии начались победы, которых было три. Среди побежденных Эмилем был и лидер чемпионата мира австралиец Дойл, который из-за этого в основном турнире набрал 14 очков из 15 возможных. Второе место с 12 очками занимал экс-чемпион мира австралиец Холдер, третье — швед Линдгрен -11, далее — Сайфутдинов, поляк Дудек, датчанин Кильдеманд — по 10, словак Вацулик и словенец Жагар — по девять. Не смогли пробиться в первую восьмерку поляки Яновски, Павлицки, Змарзлик, двукратный чемпион мира и победитель предыдущего этапа англичанин Воффинден. А ведь каждый из этой четверки в нынешнем чемпионате мира минимум по разу поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета. Из этого можно определить, успешно ли выступил гонщик из Башкирии.

В первом полуфинале сенсационную победу с самой непродуктивной третьей дорожки одержал Вацулик, вторым был Дойл, третьим — Сайфутдинов, последним — Кильдеманд, во втором полуфинале успеха добились также "белый" Жагар и Холдер, не прошли в финал экс-лидер чемпионата мира Дудек и Линдгрен. Финал выиграл Жагар, вторым финишировал Вацулик, третьим и четвертым — Дойл и Холдер. По набранным очкам наиболее успешным оказался Дойл — 17, у Жагара — 15, у Вацулика и Холдера — по 14, у Сайфутдинова, Дудека и Линдгрена — по 11.

После девяти этапов во главе таблице остается Дойл, набравший 114 очкрв и до 10 очков увеличивший отрыв от ближайшего преследователя, которым снова стал Дудек. Экс-лидер Яновски сместился на третью строчку — 101 очко. Далее Линдгрен — 98, Воффинден — 94, Сайфутдинов — 90, Змарзлик — 82, Вацулик — 80, Жагар — 73, Холдер — 66. Напоминаем, что лишь занявшие первые восемь мест получают право выступать в чемпионате мира гран-при 2018 года.

До завершения чемпионата — три этапа, следующий состоится через две недели в столице Швеции Стокгольме.