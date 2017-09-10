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Радик Юльякшин проанонсировал главные концерты, которые он даст до конца 2017 года

КУЛЬТУРА

Радик Юльякшин проанонсировал главные концерты, которые он даст до конца 2017 года Фото: ИА «Башинформ»

Радик Юльякшин проанонсировал главные концерты, которые он даст до конца 2017 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Популярный исполнитель Радик Юльякшин (псевдоним Elvin Grey), удостоенный недавно звания «Заслуженный артист РБ» в своем инстаграме проанонсировал главные концерты, которые он даст до конца текущего года.

25 ноября музыкант выступит в казанском «Дворце спорта», 7 декабря выступление любимца публики состоится в башкирской столице. Elvin Grey будет ждать своих зрителей на «Уфа-арене», 10 декабря — в Первопрестольной в концертном зале «Москвич».

Впрочем, в эти дни артист также активно выступает. В концертном туре Радика в сентябре такие города, как Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Вагай, Тобольск, Омск, Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Нижневартовск и другие.

Количество зрительских мест в спортивно-концертном комплексе «Уфа-арена» чуть более восьми тысяч.

Теги: концерты, Радик Юльякшин
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