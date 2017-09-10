Стало известно, как будет проходить устный экзамен по русскому языку в девятых классах

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В ближайшее время девятиклассникам для того, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА), необходимо будет успешно сдать устную часть по русскому языку. Ее масштабная апробация пройдет с 28 сентября по 8 октября текущего года. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, в этом году участие регионов в апробации устного экзамена — добровольное, поэтому результаты не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году. По итогам чиновники примут решение о введении устной части по русскому языку как допуска к итоговым экзаменам в девятых классах в штатном режиме.

По словам руководителя федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирины Цыбулько, устный экзамен будет нацелен на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты. Планируются следующие типы заданий: чтение текста вслух; пересказ текста с привлечением дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из выбранных тем; диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, — это тексты о выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, который в сложных условиях провел операцию и спас жизнь ребёнку.

На выполнение работы будет отводиться около 15 минут. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учётом соблюдения норм современного русского литературного языка.

Ожидается, что собеседование по русскому языку учащиеся девятых классов будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачёт»/«незачёт».

Демонстрационный вариант заданий итогового собеседования по русскому языку опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений, уточняет пресс-служба Рособрнадзора.