Найди знакомое лицо: уфимка опубликовала фото из забытых альбомов Фото: соцсети













Найди знакомое лицо: уфимка опубликовала фото из забытых альбомов Фото: соцсети

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимка Дана Ризванова рассказала в соцсетях о своей находке — трех старых фотоальбомах, собранных, скорее всего, в 60-80-х годах. Она обнаружила их год назад, устроившись на работу в ДК «Ядкарь», что Нижегородке. «Казалось бы, и что? Но не знаю, почему они даже для меня так ценны. Хотя на фотографиях нет ни моих знакомых , ни друзей. А ведь там история, наша с вами история. Вот, думаю, пришло время поделиться этими фотографиями с народом», — написала Дана. Она надеется, что уфимцы смогут найти здесь себя, своих родных. Все 283 фотографии можно увидеть здесь.