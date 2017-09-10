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10 сентября Воскресенье

Уфа   °

В Башкортостане пройдет масштабная презентация Всероссийского литературного журнала «Лиффт»

КУЛЬТУРА

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Совместно с Министерством культуры Башҡортостана

Союз писателей РБ 16-18 октября проведет презентацию литературного журнала «Лиффт». На встречу с писателями, читателями, библиотекарями Башкортостана приглашены председатель Союза писателей и читателей, главный редактор Всероссийского и региональных журналов «ЛиФФт», поэт и философ Маргарита Аль и художник, автор проекта «Книга поэта и художника», исполнительный директор I и II Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт 2016-2017» Анвар Альмухаметов.

Модераторы мероприятия — председатель Союза писателей РБ, литературовед Заки Алибаев и региональный редактор журнала «Лиффт» Республики Башкортостан, поэтесса Лариса Абдуллина.

В программе — встреча с писателями и пишущей молодежью республики, экскурсии по Уфе и Национальному музею РБ, встреча с библиотеарями в Национальной библиотеке им. З. Валиди.

17 октября состоится выезд в Давлекановский район, где гости также повстречаются с библиотекарями, читателями и учителями-языковедами Давлекановского района. На презентацию регионального журнала «Лиффт» приглашены авторы журнала Гульшат Саматова и Минзаля Халилова. Гости посетят Дом-музей народного писателя Башҡортостана Ахияра Хакимова. Запланирован выезд в Национальный парк «Асылыкуль»

18 сентября все участники события выедут в г. Бирск. В порграмме — встреча со студентами, учителями Бирска, презентация регионального журнала «Лиффт». В мероприятии примет участие автор журнала «Лиффт» Александр Хватков.

Гости также побывают в Бураевском и Татышлинском районах. Здесь пройдут встреча с читателями в районной библиотеке, презентация регионального журнала «Лиффт» с приглашением автора журнала Марселя Салимова. Для гостей будет организована экскурсия по краеведческому музею и посещение родника Аккошкуле.

Теги: литература
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