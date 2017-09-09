Соседи наказали уфимку за неправильную парковку Фото: Демские мамочки Соседи наказали уфимку за неправильную парковку Фото: Демские мамочки

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Соседи по двору наказали жительницу Демы за неправильную парковку. Фото, свидетельствующее об общественной мести, появилось в группе «Демские мамочки». Как выяснилось, автовладелица в очередной раз поставила свою иномарку прямо у мусорных баков. Граждане не поленились переставить контейнеры перед машиной и за ней. Как сообщается в паблике, следующая парковка состоялась уже в правильном месте.